Em Sena, agentes de endemias percorrem vários bairros para combater o mosquito da dengue

Com a chegada do inverno, o setor de endemias de Sena Madureira vem intensificando suas ações relacionadas ao combate a proliferação do mosquito da dengue. Há uma grande preocupação nesse sentido, visto que, alguns casos já estão sendo confirmados no município.

O trabalho é feito de casa em casa, onde os agentes entram nos quintais, mediante autorização, e repassam as devidas orientações aos moradores. “É preciso redobrar os cuidados. Até mesmo em uma casca de ovo o mosquito pode se reproduzir caso tenha água parada. Então, pedimos a comunidade de Sena Madureira que fique vigilante, limpe seus quintais, pois a dengue é uma doença muito perigosa”, destacou João do Arco-íris, coordenador do setor de endemias.

Conforme o LIRA (Levantamento de índice rápido) os bairros com os maiores índices de infestação do mosquito são: Jorge Alves Junior, Rosa Gonçalves, Vila Militar e Cidade Nova. “Quando o agente detecta o criadouro do mosquito, é feita a eliminação. Além disso, colocamos também a larvicida que é um material próprio para matar as larvas do aedes aegypty”, completou.

No caso da borrifação, o setor também está equipado para fazer, contudo, para a realização do procedimento é preciso que o morador procure o posto de saúde para notificar o caso. “Só podemos fazer a borrifação quando o caso é notificado. Não adianta somente a pessoa dizer que pegou dengue e solicitar a borrifação. É necessário registrar o caso nas unidades básicas de saúde”, destacou.

A dengue é uma doença extremamente perigosa e pode, inclusive, levar o paciente à morte.