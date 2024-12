Em seu segundo casamento, Bocalom destaca a importância da compreensão entre casais e celebra novo capítulo em sua vida

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, compartilhou reflexões matrimoniais após seu casamento, celebrado na tarde deste sábado, 28, na igreja Santa Inês, no Bosque. Ao lado da advogada Kelen Nunes, o chefe do Executivo enfatizou a relevância do amor, do compromisso e da parceria em sua nova união.

“Hoje, esse número representa muito para mim. Foi no dia 28 de dezembro de 1978 que casei com minha primeira esposa, Dona Beth Bocalom, e agora, neste mesmo dia, estou unindo minha vida com a Kelen. Além disso, 28 de dezembro é o aniversário de Rio Branco, a cidade que tive a honra de governar duas vezes”, refletiu.

Em tom de gratidão, o prefeito elogiou a nova esposa, chamando-a de “uma pessoa que Deus selecionou” para estar ao seu lado. “A vida a dois exige compreensão, comprometimento e responsabilidade. Tenho certeza de que, ao lado da Kellen, terei uma vida mais tranquila e um suporte essencial para continuar lutando pelo bem da nossa população”, afirmou.

O casamento, realizado no mesmo dia em que Rio Branco celebrou seus 142 anos, simboliza um novo capítulo na vida do prefeito. “A vida solitária é muito difícil, mas acredito que com Kelen ao meu lado poderei enfrentar os desafios com mais serenidade e apoio”, completou Bocalom, emocionado.