Embaixador, PachaFest e Guitar Hero: veja como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Mais um fim de semana se aproxima, e com isso eu apareço aqui de novo para te recomendar os melhores rolês da cidade para o fim de semana. E aí, bora conferir o que tá rolando no Giro Cultural do ContilNet!?

Quinta-feira

A quinta-feira começa com show de talentos, que a Escola de Música do Acre (Emac) faz para finalizar o ano letivo deles. Essa pode ser uma oportunidade para você assistir o próximo astro da música acreana antes dele estourar!

O Brazin também já vai estar a todo vapor na quinta-feira, com um especial para O Embaixador, Gusttavo Lima! Tá pronto para sofrer por ai?

Já para os que gostam de soltar a voz, pode se preparar que o Studio vai estar de portas abertas para os cantores de chuveiro impressionarem o público com uma noite de karaokê.

Sexta-feira

A sexta-feira chega com uma noite arrepiante na Moon, já que em dezembro nós temos uma sexta-feira 13. Bora curtir uma noite cheia de superstições?

Na mesma noite, o Bartô vai trazer Baile do Luan, que está prometendo muito e vai transformar a casa nesta sexta-feira.

O Brazin segue no embalo e aparece na sexta-feira com o tradicional Pagodinho do Edil, e aí? Tá pronto pra uma cervejinha gelada e muito pagode para você dançar?

A Confraria vai trazer a Duda Modesto para agitar a noite de sexta-feira, com a Fever Rock Night!

Essa sexta é dia dos gamers saírem de casa e se encontrarem com os roqueiros de plantão, já que o Studio traz um especial voltado para a setlist da franquia Guitar Hero, sucesso de venda e público da Activision. E aí, sexta é dia de Rock ?!?!

Sábado

O Brazin também vai estar ativo no sábadão, e dessa vez em dose dupla, com duas atrações pra agitar a noite: Vibe68 e Fuzue!

A Confraria também vai estar de portas abertas no sábado com a nostalgia dominando, trazendo o melhor das discotecas com o Toca Disco!

Agora se você está estressado com o trabalho, tudo está dando errado na sua vida e não aguenta mais as coisas que estão acontecendo, o Studio tem uma noite perfeita pra você, com o By Stresse! Bora lá conferir e aliviar a tensão?

Agora se você é apaixonado por cinema deve estar ligado que o Pachamama Festival está acontecendo na capital acreana, e a Pacha Fest acontece neste sábado, lá na Casa do Rio!

Domingo

O domingão vem com clima natalino e para contemplar as festividades, a Escola de Música do Acre apresenta a cantata de natal, que vai contar com mais de 100 participantes entre cantores e instrumentistas.

E ai, onde eu te encontro essa semana?