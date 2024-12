Energisa oferece descontos especiais para quitar contas de energia em atraso  

Com a chegada do 13º salário, trabalhadores brasileiros com carteira assinada têm uma oportunidade valiosa para reorganizar suas finanças. Especialistas em economia reforçam a importância de utilizar esse recurso extra de forma planejada, transformando-o em um aliado para encerrar o ano no azul e iniciar o próximo com maior segurança financeira.

Para quem enfrenta dívidas, a orientação é clara: priorizar a quitação. O foco deve estar nas pendências que mais impactam o dia a dia, como serviços essenciais. Destinar o 13º, integral ou parcialmente, para renegociar condições de pagamento e eliminar essas obrigações pode aliviar o peso das contas e evitar o crescimento de encargos futuros.

Pensando nisso, a Energisa oferece condições personalizadas, reforçando seu compromisso em ajudar os clientes a regularizarem as contas de maneira prática e acessível, atendendo as necessidades de cada cliente, oferecendo flexibilidade e vantagens.

“Convidamos os clientes para aproveitar essa oportunidade de regularizar suas pendências e iniciar 2025 com pé direito. Estamos com condições exclusivas para a negociação de débitos. Cada caso será tratado de forma individual e personalizada, garantindo a melhor negociação e proporcionando um acordo que atenda às suas necessidades, afirma Alan Morais, gerente do departamento comercial da Energisa Acre.”

Como negociar

A negociação de débitos é destinada a clientes de baixa tensão – residências e pequenas empresas, e é válida até 3 de janeiro de 2025. A solicitação pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência.

Para o atendimento é necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento: