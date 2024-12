Equipe acreana participa de um dos maiores eventos do mundo da APAE

Uma delegação de Sena Madureira, interior do Acre, coordenada pela representante da APAE, Chaena Vilaça, está participando no Rio de Janeiro de um dos maiores encontros de artes de pessoas deficientes do mundo.

Com muito esforço e contando com o apoio das Federações Estadual e Nacional, Chaena conseguiu levar para o Rio de Janeiro três alunos da APAE de Sena Madureira, sendo duas crianças e um adolescente.

“Para nós é muito gratidão e uma grande benção poder participar desse evento. O sentimento é de muita felicidade. Aqui, demonstramos mais uma vez, a capacidade que as crianças autistas têm em criar, em desenvolver suas habilidades. São pessoas capazes que podem viver igual a todo mundo, só precisam de oportunidades e dos cuidados devidos”, salientou.

Em relação às exposições, o menino Pablo apresentou um livro de História em quadrinhos. Asafe e Hinata participaram da exposição de artes visuais. “Precisamos continuar criando oportunidades. Isso representa a inclusão social das pessoas com deficiência”, enfatizou Chaena.

Paralelo ao encontro de artes, também foram celebrados os 70 anos de existência da APAE no Brasil.

Em Sena Madureira, a APAE desempenha ações fundamentais, atendendo crianças com autismo, síndrome de Down, dentre outros.

Veja fotos: