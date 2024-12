A Escola de Música do Acre (Emac) realiza nos dias 11 e 12 de dezembro o recital que marca o encerramento do ano letivo de 2024. As apresentações ocorrem nos dias 11 e 12, começando às 19 horas, no auditório da escola, no bairro Tucumã.

O recital vai contar com mais de 100 alunos que vão se apresentar em grandes grupos, em conjuntos montados e também de maneira individual. O coordenador-geral da Emac, Adson Barbosa falou um pouco sobre o evento de encerramento do ano letivo.

“Já se tornou algo tradicional encerrar as atividades musicais dentro da Emac com esse recital. Ele é um momento para demonstrar os talentos dos alunos, animá-los nos seus estudos e, quem sabe, adentrarem no curso de Música da Ufac e trilhar o caminho da docência ou atuarem na vida de artista”, disse.

O repertório dos alunos para o evento consegue mostrar diversas facetas da música brasileira, como Samba, Bossa Nova, Forró, Xote, Ciranda, Cantigas de Roda, além de Jazz, Música Erudita, Pop, Rock, Heavy Metal e Punk Rock.

Os professores responsáveis por conduzir e preparar os alunos para as apresentações de encerramento do ano letivo são: Carlos Eduardo Silva, Daniel Albuquerque, Denys Maquiné, Dyonatan Braga, Nicke Koja, Fernanda Gadelha, Igor Pinheiro, Jehnny Nascimento, Jorgeney Gondim, Zeca Olegário e Mariana Ravena de Araújo.