Os eventos temáticos de fim de ano invadem os calendários e os shows de comédia também não ficam de fora. Com isso, o Caça Risadas preparou um evento especial para as festas de fim de ano.

O grupo, formado pelos humoristas Geovany Calegário (@mlksorrisooo), Pedro Moreira (@pedroroi) e Rafael Barbosa (@barbosaofaixa), organiza o especial de natal de stand up do Caça Risadas.

O evento acontece no Teatro da Livraria Paim, no dia 28 de dezembro, dia do aniversário de Rio Branco, às 20 horas. Os ingressos estarão a vendas em três categorias de preços diferentes, o solidário, no valor de R$15, mais um quilo de alimento, que será doado ao educandário Santa Margarida. Já a meia entrada tem valor de R$20, já a inteira no valor de R$40.

“Queria convidar todo o povo acreano para assistir esse grande especial de comédia, para dar risada no dia do aniversário de Rio Branco. É um show muito tradicional, que a gente já faz ele há seis anos. Cada ano a gente faz uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa bacana, e a gente espera contar com todo o público para essa noite muito divertida”, disse Calegário.

O endereço do evento é a rua Rio Grande do Sul, 182, no Centro. Para maiores informações o telefone de contato para o evento é o seguinte: 68 9990800985. Os ingressos podem ser comprados através do link (clique aqui).