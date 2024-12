Ex-primeira-dama compartilha homenagem emocionante à cidade de Cruzeiro do Sul

Beatriz Cameli, ex-primeira-dama de Cruzeiro do Sul e esposa do ex-governador Orleir Cameli, enviou ao ContilNet um vídeo emocionante de homenagem à cidade.

O vídeo traz imagens deslumbrantes de Cruzeiro do Sul e da região do Vale do Juruá, ilustrando a beleza natural e a rica cultura local, no decorrer de sua história.

A música que acompanha as imagens é Vale do Juruá, de Alberto Lôro, que exalta as maravilhas da região com versos como:

“Pássaros livres no ar,

O Moa beijando o Juruá,

Samaúmas, pessoas e flores,

Um vale cheio de amores, igual não há.”

Beatriz Cameli compartilhou a homenagem com a intenção de reviver as memórias e mostrar a todos as belezas do lugar. Como a música sugere: “Vocês precisam ouvir a voz que vem de lá, vocês precisam ver as belezas do lugar.”

Veja o vídeo: