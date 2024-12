Federação Acreana de Futsal começa últimas competições da temporada neste sábado

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) começa neste sábado (7), a partir das 13h, no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, os torneios Sub-11, 13 e 21, no masculino, e Sub-15, no feminino, últimas competições da temporada de 2024.

“Vamos fechar o ano de 2024 com 13 campeonatos realizados e isso é um recorde na nossa administração. O trabalho vem sendo construído e isso também aumenta a responsabilidade para 2025”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Ainda segundo o representante, a realização do calendário completo nesta temporada também é motivo de comemoração. “Tivemos mais equipes nas competições e temos uma excelente projeção para a próxima temporada”, avaliou o presidente.

Veja o calendário de partidas:

Jogos do Sub-13

Café com Leite/Porto Acre x PSC/Furacão do Norte;

Capixaba x Veneza/Galvez;

Quinarí/Vasco x Rio Branco/Jóia de Cristo;

Preventório/Cruz Azul x ABC.

Sub-11

AME x Rio Branco/Jóia de Cristo;

PSC/Furacão do Norte x ABC.

Jogos do Sub-15

Preventório x Veneza;

Preventório x Café com Leite/Porto Acre.

Sub-21

Atlético Xapuriense x Montenegro;

PSC x Café com Leite/Porto Acre;

Lyon x Fluminense da Bahia.