Festival de Esportes na Areia é marcado por grandes disputas no Juventus; veja fotos

Alguns dos melhores atletas acreanos de futebol de areia, vôlei de praia e futevôlei participaram neste sábado, 28, do Festival de Esportes na Areia, evento promovido pela Associação dos Cronistas Esportivos (ACEA) em parceria com a Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil.

Os torneios foram promovidos como parte das comemorações dos 142 anos de Rio Branco.

“Tivemos grandes disputas nas três modalidades e isso valoriza o empenho de todos os envolvidos no Festival”, comentou o presidente da ACEA, jornalista Demóstenes Nascimento.

Futebol de areia

Lyon e Coração Cansado empataram por 1 a 1 no tempo normal e nas penalidades, o Lyon venceu por 4 a 3 e conquistou o título no futebol de areia.

Futevôlei

Soldadinho e João Hassen derrotaram PVH e Fabinho por 2 sets a 0 e venceram o torneio de futevôlei.Soldadinho e João Hassen conquistaram o título no futevôlei

Vôlei de praia

Adrian/Vitor Hugo, no masculino, e Mirtália/Adelaide, no feminino, foram as duplas campeãs no vôlei de praia.Vôlei de praia foi bem disputado desde a primeira fase