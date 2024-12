Fifa The Best 2024: onde assistir ao vivo, horário e indicados

A Fifa também divulgará as seleções da temporada no futebol masculino e feminino. Rodrygo e Vinicius Junior disputam entre os atacantes junto ao argentino Germán Cano, do Fluminense. Também do time carioca estão na briga o meia Ganso e o zagueiro Nino (agora no Zenit) – Almada do Botafogo, é outro concorrente no meio. Dante, Bremer e Gabriel Magalhães estão entre as opções de zagueiros, e o goleiro Ederson é outro brasileiro no páreo. Entre as mulheres, Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes) foram as brasileiras indicadas.