Filmes Acreanos ganham destaque na 3ª etapa do Festival Pachamama

A 12ª edição do Festival Pachamama: da Floresta aos Andes celebra não apenas o cinema latino-americano, mas também o talento acreano, dando espaço a produções locais que traduzem a diversidade e riqueza cultural do estado. Durante esta etapa, que ocorre de 10 a 14 de dezembro em Rio Branco e Senador Guiomard, quatro filmes produzidos no Acre ocupam lugar de destaque na programação.

Entre os destaques está o curta-metragem “A Trégua da Flauta”, dirigido por Sílvio Margarido, que será exibido no dia 11 de dezembro, às 18h, no Cine Teatro Recreio. A obra, com 17 minutos de duração, explora temas contemporâneos e promete emocionar o público com sua sensibilidade artística.

O diretor fala sobre a expectativa para o festival. “Minha expectativa é que o festival, após alguns anos sem acontecer, volte a ser um evento onde possamos apreciar a produção cinematográfica do Acre e de outras regiões. Além disso, é um momento de encontro entre produtores e público, para vivermos juntos essa experiência maravilhosa que é o cinema. Apesar de termos recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo, o cenário audiovisual no Acre ainda é tímido, com uma produção desorganizada e diversos problemas, como a falta de formação técnica e de investimento financeiro”.

Outro curta em evidência é “Rami Rami Kirani”, com 33 minutos de duração, dirigido por Lira Mawapal Huni Kuin e Luciana Txira Huni Kuin. O filme será exibido também no dia 11 e destaca as tradições e saberes do povo Huni Kuin, oferecendo uma perspectiva única sobre a cultura indígena acreana.

Lira comenta com entusiasmo sobre a participação. “É o primeiro festival no Acre do qual participamos, embora já tenhamos exibido nossos filmes em outros estados. Estou muito feliz, especialmente pelo espaço dado às mulheres no audiovisual. Esse filme é uma oportunidade de compartilhar a visão e a realidade dos povos indígenas, algo ainda pouco conhecido, mesmo no Acre, onde existem vários povos indígenas. Participar deste festival é uma chance de mostrar nossa cultura e empoderar as mulheres nesse cenário”.

No dia 12 de dezembro, será a vez do longa-metragem “Peregrina”, dirigido por Juliana Barros, ganhar a tela do Cine Recreio. A obra, filmada em paisagens acreanas, convida o público a refletir sobre jornadas pessoais e coletivas.

A diretora Juliana diz que está animada por fazer a primeira exibição pública de Peregrina dentro do Festival Pachamama. “Esse documentário foi produzido ao longo de cinco anos e só foi exibido dentro da comunidade do Alto Santo, onde foi filmado. Será interessante ver como o público recebe essa história acreana sobre Madrinha Peregrina, uma liderança espiritual que manteve viva a doutrina do Mestre Raimundo Irineu Serra mesmo diante de tantas dificuldades. Com a Lei Paulo Gustavo e a PNAB, o setor audiovisual está em um momento fértil, com recursos que possibilitam a produção de mais filmes e o fortalecimento da cadeia produtiva local. Em 2025, vamos lançar seis filmes por meio da Seiva Colab Amazônica, que reúne quatro produtoras lideradas por mulheres e traz histórias de mulheres acreanas, indígenas, extrativistas e outras. Ainda temos desafios, como melhorar o investimento no setor, mas estamos caminhando para um lugar melhor”.

Ainda na mesma data, o público poderá conferir a “Première Velande”, um curta de 20 minutos dirigido por Letícia Mamed, Altino Machado e Tiago Melo. A produção promete ser um dos momentos mais esperados do festival, reforçando a força do cinema acreano na cena cultural.

O festival, realizado pela Saci Filmes com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Acre por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), reafirma seu papel como um espaço de integração e valorização das produções locais no contexto latino-americano.

Para saber mais, siga o Festival Pachamama no Instagram: @festivalpachamama.