Garoto de 10 anos vende refrescos para ajudar a família e sonha com festa de aniversário

Em Feijó, no interior do Acre, um menino de apenas 10 anos tem inspirado a comunidade local com sua história de esforço e responsabilidade, mesmo com a pouca idade que tem.

Bryan, que completa 11 anos no próximo dia 24 de dezembro, dedica seus dias a vender refrescos para ajudar a mãe nas despesas de casa e garantir alimentação para seus irmãos menores.

Sua mãe, Eliene Silva, enfrenta grandes dificuldades financeiras. Com filhos pequenos para cuidar, ela não consegue trabalhar fora, e a situação piorou ainda mais após o bloqueio do benefício do Bolsa Família há alguns meses.

Diante desse cenário, Bryan tem um sonho simples: comemorar seu aniversário com uma festinha. “Eu sempre ajudo minha mãe em casa, mas queria muito poder ter um aniversário especial. Peço a ajuda de quem puder contribuir”, disse o garoto.

Qualquer doação é bem-vinda para transformar essa data em um momento de alegria para Bryan e sua família. As contribuições podem ser feitas através da chave Pix de sua mãe: Eliene Silva – 68992593415.

Com o apoio de pessoas solidárias, Bryan poderá realizar seu desejo e celebrar seu aniversário cercado de alegria e carinho.