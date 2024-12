Gastronomia acreana brilha na Feira Natalina em Rio Branco: “Experiência incrível”

A Feira Natalina ganhou vida com o brilho das luzes festivas do Palácio Rio Branco, proporcionando um cenário encantador para os visitantes, nesta semana. Com mais de 50 empreendimentos da Economia Solidária, a celebração promete animar a cidade até o próximo dia 30 de dezembro.

Entre os empreendedores que estão fazendo sucesso na feira, Geane Santana, da barraca Delícias da Geane (nº 12), preparou um cardápio especial com pratos típicos da gastronomia acreana. “Hoje trouxe o Arroz Acreano com tucupi, jambú e camarão, além do bobó de camarão e o pirarucu à casaca. Fiz o curso da Escola de Gastronomia na Cidade do Povo e foi uma experiência incrível, me emocionei muito”, compartilhou Geane.

O cardápio da Delícias da Geane também oferece opções como galinha picante e salpicão, além de uma seleção de sucos e bebidas para refrescar os visitantes.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, elogiou a presença do público na feira e a valorização dos empreendimentos locais: “É gratificante ver o espaço cheio. As mesas estão todas lotadas, e isso mostra que estamos no caminho certo, valorizando os empreendedores que acreditam e investem na nossa culinária, artesanato e cultura”.

Os visitantes podem explorar uma rica variedade de atrações, que incluem artesanato local, jardinagem, comidas típicas, brinquedos e apresentações musicais. Um dos destaques da programação será a presença do Papai Noel, que marcará presença nesta segunda-feira, 23.

O evento, que acontece ao lado da sede do poder executivo estadual, é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI).