Governo divulga nota sobre incêndio que atingiu árvore de Natal no centro de Rio Branco

O Governo do Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros, divulgou uma nota de esclarecimento acerca do incidente que ocasionou um incêndio na árvore de Natal que compõe a decoração na praça do Palácio Rio Branco, ocorrido na madrugada desta terça-feira (17).

Segundo nota assinada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, prontamente uma equipe que estava de plantão no Palácio conseguiu conter as chamas.

Ainda de acordo com o coronel, o prejuízo causado pelo incêndio foi apenas parcial, e uma equipe segue no local apurando a causa fogo.

Confira a nota:

Um incêndio atingiu uma das árvores de Natal que compõe a decoração em frente ao Palácio Rio Branco, na madrugada desta terça-feira, 17, por volta de 1h25.

O sinistro foi atendido rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada pelo sentinela que fica de plantão no palácio, ao perceber uma fumaça saindo da decoração. Devido à agilidade, o fogo foi contido e apenas uma parte externa da árvore foi atingida, o que resultou em prejuízo parcial.

A equipe do Corpo de Bombeiros segue no local apurando a causa do incidente, e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) trabalha simultaneamente para realizar o reparo da decoração com maior brevidade possível.

Coronel Charles Santos

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre