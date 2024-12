Grávida, atriz brinca sobre usar look verde no Natal: “Cuidado”

A atriz Lucy Ramos, 42, grávida do primeiro filho com o marido, o ator Thiago Luciano, compartilhou novas fotos com os seguidores nesta segunda-feira (23), reforçando uma superstição envolvendo o Natal.

“Cuidado com a cor que você escolhe para passar o Natal… às vezes a superstição acerta. E que bênção”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Lucy Ramos resgatou um registro mostrando o look que usou durante a comemoração, em 2023. Na sequência, ela compartilhou uma foto mostrando a barriga de sua gestação atual.

A atriz fez alusão ao mito de que passar o Natal com a cor verde faz com que a mulher engravide no ano seguinte. Nos comentários da publicação de Lucy, internautas reforçaram a teoria.

“Minha filha usou verde e vai ter meu netinho agora em janeiro”, escreveu uma. “Sabia que não era mito. Aconteceu comigo”, declarou outra.

Confira: