Gusttavo Lima passa mal, é hospitalizado e cancela show em São Paulo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima passou mal e precisou ser internado na tarde deste sábado (21/12). Por conta do problema de saúde, o artista cancelou uma apresentação que faria no Festival VillaMix, em São Paulo. A equipe do marido de Andressa Suita se manifestou nas redes sociais e atualizou o quadro de saúde do famoso, que vai se submeter a novos exames.

“A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor Gusttavo Lima, informa que a apresentação marcada para esse sábado (21/12), no Festival VillaMix (em São Paulo, capital), está cancelada por motivo de saúde do artista”, começa a nota divulgada nas redes sociais.

“Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para a realização do evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado. Mas, no final da tarde, necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para a realização de exames e o tratamento necessário”, encerra o comunicado.

Em nota, a equipe médica do hospital Vila Nova Star afirmou que o quadro clínico de sertanejo é “estável”. “O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Vila Nova Star da Rede D’Or na noite deste sábado, 21/12, com quadro de dor intestinal e deverá permanecer em observação durante a noite. O quadro clínico é estável”, diz o texto.

“Campo de guerra”

O cantor sertanejo Gusttavo Lima abriu o jogo sobre sua posição política em uma entrevista recente e afirmou que é de direita por conta dos “valores” ensinados pelo pai e pela mãe. No entanto, o artista ressaltou que respeita pessoas de outras esferas políticas e que seu melhor amigo é um petista. “Eu chego na casa dele, tem um boné do Lula autografado”, disse.

Gusttavo Lima conversou com o senador e apresentador Jorge Kajuru e disse que não se considera de extrema-direita. “Não é que eu sou de direita extremista, peraí, são valores que meu pai e minha mãe me ensinou, eu não vou mudar isso. Eu não vou vender isso, mas eu sei viver cordialmente com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, eu respeito todo mundo, todas as classes”, começou.

Em seguida, Gusttavo Lima ressaltou, no entanto, que acha que o Brasil está virando um “campo de guerra”. “Eu sou uma pessoa que vim do nada e sei quanto a vida é dura, e é dura pra todo mundo. Eu sei quanto a vida foi cruel pra mim. E a gente tem que respeitar todo mundo e torcer para que as coisas deem certo pra todo mundo. Infelizmente o Brasil tá virando isso, um campo de guerra”, disse.