Gusttavo Lima se manifesta após alta: “Enfrentar esse desafio”

Gusttavo Lima se manifestou, nesta terça-feira (24/12), após receber alta hospitalar. O cantor ficou internado por três dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro de dor abdominal.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês pelas mensagens de carinho e apoio que recebi durante meu período de internação. Cada palavra, cada gesto e cada pensamento positivo significaram muito para mim e me deram forças para enfrentar esse desafio”, escreveu o artista.

Gusttavo Lima afirmou, ainda, estar ansioso para se recuperar e poder reencontrar os fãs no palco.

“Saber que tenho pessoas tão especiais ao meu redor me trouxe conforto e esperança. Agradeço de coração por estarem do meu lado, mesmo à distância, e por todo o amor que compartilharam. Estou ansioso para me recuperar e poder reencontrar todos vocês em breve. Muito obrigado por tudo”, encerrou ele.

Em boletim médico divulgado ontem (23/12), o hospital já havia informado que Gusttavo Lima deveria receber alta nas próximas 48 horas. “O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas”, dizia o comunicado.