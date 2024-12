“Há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias”, diz Lula

O governo tem “um erro” em sua comunicação, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em fala feita em vídeo para o seminário “A realidade brasileira e os desafios do PT“, realizado nesta sexta-feira (6), Lula disse que é obrigado a fazer “as correções necessárias” e quer fazê-las a partir do ano que vem.

“Há um erro, um equívoco meu na comunicação”, dizendo que vai organizar essa área porque não são os adversários políticos que vão falar bem do governo. “Somos nós que temos que falar bem de nós”. “Precisamos fazer as coisas do jeito que precisa ser feito”.

Segundo ele, “há um erro no governo na questão da comunicação”. “E eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem”, disse o presidente.

Lula citou o exemplo de André Manuel López-Obrador, ex-presidente do México, que “todo santo dia”, fazia uma entrevista, com imprensa, internet, “pequenos blogs”, em que levava “um ministro, dois ministros sobre o assunto que ele queria tratar”. “E ele fez assim durante seis anos do seu mandato. E a Claudia [Sheinbaum, nova presidente do México] está fazendo do mesmo jeito”.

Alguma coisa precisa ser mudada para a gente fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que nós estamos fazendo Luiz Inácio Lula da Silva

Antes, o presidente já havia dito que era preciso o PT ter uma “digitalização” que fale “todo dia” com muita gente.

“Estou há dois anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva”, disse. “Isso é uma coisa que vamos ter que levar em conta para resolver nesses dois anos que faltam para terminar o meu governo”.

Lula falou que é preciso ter a questão digital levada muito a sério “tanto pelo governo quanto pelo nosso partido quanto pelos militantes e pelos movimentos sociais”.

Segundo o presidente, após levantamentos, sua equipe teria verificado que “quase ninguém” acompanhava informação do governo. “Numa demonstração de que nós não estamos organizados para fazer a revolução digital que nós precisamos para poder competir na rede digital”.

É uma coisa que nós estamos perdendo e que nós precisamos fazer dentro e fora do partido, dentro e fora do movimento social Luiz Inácio Lula da Silva

Na avaliação do presidente, as mudanças são necessárias para que se possa competir com “gente que está mentindo, espalhando fake news”. “Gente que está a toda hora criando mentiras a respeito do nosso governo”.