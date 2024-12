Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos no Brasil em 2024

A dupla Henrique e Juliano ficou no topo do ranking de artistas mais ouvidos no Spotify Brasil em 2024. A plataforma disponibilizou a lista dos mais ouvidos deste ano nesta quarta-feira (4/12).

Os cantores também aparecem nas duas primeiras posições dos álbuns mais ouvidos no país, com os projetos To be (ao vivo em Brasília) e O céu explica tudo (ao vivo).

Além disso, o Spotify divulgou as músicas, os podcasts e playlists mais ouvidas neste ano. Confira as listas completas:

Artistas mais escutados no Spotify Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Músicas mais escutadas no Spotify Brasil em 2024

THE BOX MEDLEY FUNK 2, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia Barulho do foguete – ao vivo, por Zé Neto & Cristiano Gosta de rua – ao vivo, por Felipe e Rodrigo MTG QUEM NÃO QUER SOU EU, por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15 Let’s go 4, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Álbuns mais escutados no Spotify Brasil em 2024

To be (ao vivo em Brasília), por Henrique & Juliano O céu explica tudo (ao vivo), por Henrique & Juliano Raiz Goiânia (ao vivo), por Lauana Prado Escolhas, Vol. 2 (ao vivo), por Zé Neto & Cristiano Escândalo íntimo, por Luísa Sonza

Podcasts mais escutados no Spotify Brasil em 2024

Café Com Deus Pai Podpah Psicologia na Prática Jota Jota Podcast Inteligência Ltda.

Playlists mais escutadas no Spotify Brasil em 2024