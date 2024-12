Homem com vários mandados no Acre é preso em Santa Catarina após agredir a namorada

A Polícia Militar de Blumenau, em Santa Catarina, prendeu neste domingo, (15), um homem de 31 anos acusado de agredir sua companheira, de 29 anos, no bairro Itoupavazinha.

Chegando ao local para atender a ocorrência, após consulta no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), descobriram que o acusado possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos no estado do Acre.

Os crimes cometidos pelo homem no estado acreano ainda não foram detalhados. Em Santa Catarina, ele foi denunciado por agressão. A vítima relatou ter sido atingida com socos no rosto durante uma discussão. Após o acontecido ela enviou fotos à sua irmã, que prontamente acionou a polícia.

O agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, enquanto a vítima foi orientada sobre as medidas de segurança a serem adotadas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e o homem deverá responder pelos crimes de agressão, além das pendências judiciais no Acre.