Homem confessa que matou adolescente, diz que não se arrepende e dá detalhes do crime; VÍDEO

Um vídeo enviado com exclusividade ao site Na Hora da Notícia, do jornalista Ithamar Souza, mostra o depoimento de Leandro da Silva Rodrigues, de 37 anos, que confessou ter matado a adolescente Geovana Souza de Silva, de 16 anos, na madrugada do último sábado, 07 de dezembro.

O crime aconteceu em via pública, no bairro Areal, no 2º Distrito de Rio Branco.

VEJA MAIS: Homem que matou adolescente a facadas abusava sexualmente da vítima há 5 anos

No depoimento, ele confessou o crime e ainda declarou que não se arrepende de ter matado a jovem, que ele abusava sexualmente desde os 11 anos de idade.

“Até agora no meu coração eu não me arrependi não”, afirmou durante a gravação. Ele ainda debochou da vítima, dizendo: “Dizem ela que tá grávida, mas você sabe como é mulher. Engana até o capeta, imagina nós”, disse.

Ele ainda deu detalhes de como assassinou a jovem.

ASSISTA: