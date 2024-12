Homem que matou adolescente a facadas abusava sexualmente da vítima há 5 anos

O ex-companheiro, acusado de matar a adolescente Geovana Souza da Silva, de apenas 16 anos, Leandro Rodrigues, de 37 anos, e que foi preso na noite deste domingo (8) confessou ter matado a jovem por ciúmes.

De acordo com depoimento de familiares, o suspeito iniciou o relacionamento/abusos sexuais quando Geovana ainda era uma criança de apenas 11, e durante cinco anos ela vinha sofrendo.

O código Penal Brasileiro, no artigo 217-A diz: é proibido “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”. Essa é a idade mínima para consentimento legal, logo, Rodrigues, que tinha 32 anos quando conheceu a menina, não poderia estar em um relacionamento com ela por ao menos três anos antes do crime.

Familiares de Geovana confirmaram que ela estava em situação de rua, junto com o suspeito companheiro, e era usuária de drogas. Após não querer mais permanecer no relacionamento abusivo, acabou sendo assassinada de forma cruel, segundo o acusado, motivado por ciúmes.

A avó de Geovana disse que a neta informou para ela que estava grávida de dois meses, porém, essa informação não foi confirmada pelos legistas, após realizarem o exame de necropsia.

Neste domingo, após uma denúncia anônima, a PM-AC conseguiu prender Leandro Rodrigues, em sua casa na Rua Guilhermino Bastos, bairro Triângulo. Leandro ainda tentou fugir pulando o muro, mas a residência já estava cercada. Após a prisão, ele confessou o crime.

Levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Leandro prestou depoimento e manteve a informação de que matou a jovem por ciúmes e disse que o casal estava em situação de rua há cerca de cinco meses.

Leandro afirmou que vendeu uma casa que era de seu pai por R$ 30 mil e com R$ 10 mil comprou uma pequena residência no bairro Triângulo Novo para morar com a vítima. De acordo com o suspeito, após o dinheiro acabar, a adolescente o deixou.

“Ele confessou e alegou ciúmes dela. Ele falou que são usuários de drogas, era muito nova e estava nessa situação. Ele quis alegar uma legítima defesa, o que até o momento não se confirma”, explicou o delegado Odilon Neto.

Ainda em seu depoimento, Leandro Rodrigues disse ter encontrado Geovanna sentada no colo de outro homem, no bairro Areal. Ao chamá-la para ir embora, a adolescente teria se irritado e insinuado que iria furá-lo com uma faca. Ele falou que agiu mais rápido, tomou a arma e feriu a jovem.

Medidas protetivas

Uma das tias de Geovana informou que a jovem já tinha medidas protetivas contra o suspeito, porém, ele disse não ter conhecimento do documento.

Ele segue preso preventivamente e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (10). Tem passagem pela polícia por furto e estava foragido da Justiça após romper a tornozeleira eletrônica.