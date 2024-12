Homem é agredido em via pública no bairro Alto Alegre, em Rio Branco

Um homem de 31 anos foi vítima de agressão na noite deste sábado (28), no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. Identificado como José Geovan Barroso Nascimento, ele sofreu ferimentos na cabeça e no corpo após ser atacado com ripas.

De acordo com informações preliminares, a agressão ocorreu em via pública, próximo a um bar localizado na rua 7 de Setembro. Testemunhas relataram que a vítima apresentava sangramento ativo na cabeça e hematomas nas costelas.

Os motivos que levaram ao ataque ainda não foram esclarecidos, e os autores da violência não foram identificados até o momento.

Uma equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento à vítima no local. Em seguida, José Geovan foi encaminhado à UPA Franco Silva para receber cuidados médicos.

As autoridades devem investigar o caso para apurar as circunstâncias e os responsáveis pela agressão.