Homem é esfaqueado 5 vezes pelo próprio cunhado durante discussão no meio da rua

O monitorado por tornozeleira Jarderson da Silva, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na madrugada deste sábado (21), na Rua do Divisor, no bairro São Francisco, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima à polícia, ele e o cunhado tiveram um desentendimento durante uma bebedeira em uma residência, momento em que o acusado, de posse de uma faca, desferiu cinco golpes no corpo de Jarderson, sendo quatro nas costas e um no abdômen. Após a agressão, o criminoso fugiu e deixou o cunhado caído em via pública.

Populares que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Os socorristas constataram que Jarderson sofreu uma perfuração no pulmão devido aos golpes de faca nas costas, sendo necessário realizar uma drenagem no local. Após estabilizar o quadro clínico, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde se encontra em estado de saúde estável.

Policiais militares do 3° Batalhão colheram informações para tentar localizar o acusado, mas ele não foi encontrado até o momento.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também colheram informações iniciais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).