Homem é morto a facadas em casa; companheira é presa como suspeita

Um homem de 25 anos foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (25) em sua residência, localizada na comunidade Paraíso, no município de Santos Mercado, departamento de Pando, Bolívia. A principal suspeita do crime é sua companheira, de 36 anos, que foi presa em flagrante pela polícia.

De acordo com informações das autoridades, o crime ocorreu no domicílio onde o casal vivia com quatro crianças, filhos deles, que estavam presentes no momento do ocorrido. O corpo da vítima foi encontrado em um imóvel de madeira, com ferimentos de arma branca na região do abdômen.

A polícia abriu uma investigação por homicídio e o caso está sendo conduzido pelo Ministério Público. O promotor Freddy Durán informou que a suspeita foi identificada como autora principal do crime e que aguarda o resultado da autópsia para determinar as circunstâncias da morte.

“A perícia foi realizada no local e estamos analisando os elementos coletados. Mais informações serão confirmadas com o decorrer das investigações”, disse o promotor José Luis Quispe.

As autoridades bolivianas trabalham para concluir o inquérito e garantir proteção às crianças envolvidas. A comunidade local acompanha o caso em busca de respostas para o que motivou o crime.