Homem é vítima de tentativa de homicídio e fica em estado grave na Baixada da Sobral

Marielson Rodrigues da Silva, de 55 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca no peito em via pública, na tarde desta segunda-feira (23), no cruzamento das ruas Ary Rodrigues com Plácido de Castro, no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marielson estava sentado em uma cadeira, bebendo na companhia de amigos, quando foi surpreendido por um homem não identificado. O agressor se aproximou e, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o peito esquerdo da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local correndo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e duas ambulâncias foram enviadas: uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros, estabilizaram Marielson e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais militares do 3º Batalhão colheram informações no local para tentar localizar o envolvido, mas ele ainda não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também realizaram os levantamentos iniciais. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).