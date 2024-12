Homem em situação de rua que agredia mulheres é flagrado roubando e acaba espancado a ripadas

O morador em situação de rua, Cristiano Silva de Lima, de 38 anos, foi vítima de agressão física na madrugada deste domingo (22), na Rua Senador Guiomard, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Cristiano é conhecido na região por tratar mulheres de forma violenta enquanto caminham em vias públicas, nas proximidades do pronto-socorro.

De acordo com relatos, ele se aproxima das mulheres pedindo dinheiro de maneira intimidadora. Caso as vítimas não tenham ou não entreguem dinheiro, Cristiano cospe em seus rostos ou as agride fisicamente. A reportagem recebeu diversos relatos de vítimas que mencionaram ter sido alvo de cusparadas, perseguições e até mesmo agressões físicas.

Na madrugada, Cristiano foi acusado de estar roubando no bairro Nova Esperança e foi abordado por três homens ainda não identificados, que, armados com ripas, o espancaram. O morador em situação de rua sofreu um corte profundo na cabeça, hematomas pelo corpo devido aos golpes e uma laceração nos dedos das mãos.

Após o espancamento, Cristiano ficou desacordado e foi jogado em via pública. Moradores da região o encontraram ensanguentado e acionaram uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminhou Cristiano ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi atendido em estado de saúde estável.

Nesta ocorrência, nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas.