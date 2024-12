Homem perde o controle de motocicleta e colide contra poste de energia elétrica em Rio Branco

Um homem identificado apenas como Vagner, de 46 anos, ficou ferido após colidir contra um poste de energia elétrica na noite deste sábado (14), nas proximidades do Horto Florestal, na rua José Magalhães, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Vagner trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um poste de energia elétrica.

Com o impacto, Vagner foi arremessado, sofreu um corte no rosto, na região do nariz, e apresentou escoriações pelo corpo.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Após os procedimentos iniciais, Vagner foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida