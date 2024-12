Thiago Augusto Borges, de 42 anos, de Itabira, Minas Gerais, havia sido preso nesta quarta-feira (18), sob acusação de violência doméstica, como possível autor de ataques psicológicos e patrimoniais contra Joycilene Sousa de Araújo, que morreu em 17 de novembro.

Entretanto, o suspeito foi solto no mesmo dia pela polícia do município do qual é natural. Ao ser encontrado, o homem resistiu à prisão por parte dos policiais, apresentando-se com outro nome e não entregando os itens solicitados.

A equipe da Polícia Civil de Minas Gerais apreenderam o telefone do homem, assim como o veículo, conforme constava na ordem judicial. O investigado foi levado até a Delegacia Regional de Itabira, onde foi liberado após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo

O homem fora ainda interrogado acerca de outra suspeita da polícia, desta vez por estelionato. Segundo os policiais ele teria comprado dois pneus, se apresentando como médico de uma cidade próxima, e apresentando um comprovante de pagamento via Pix falso. Os itens apreendidos estão à disposição da justiça acreana para que os procedimentos cabíveis sejam tomados.