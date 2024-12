Indefinição na Câmara: bloquinho de vereadores novatos pode surpreender na eleição da mesa

A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco acontece no dia 1º de janeiro, mas, a apenas dois dias do pleito, o cenário segue indefinido. A coluna apurou que o bloco dos vereadores novatos — João Paulo Silva (POD), Zé Lopes (REP), Márcio Mustafa (PSDB) e Leôncio Castro (PSDB) — está em conversas finais e pode fechar o apoio até o início da noite de hoje ou, no mais tardar, amanhã pela manhã.

Um dos vereadores, em conversa com a coluna, destacou a importância da união entre os integrantes do grupo e rebateu especulações sobre trocas de favores ou cargos:

“Nós estamos no momento de construção ainda, de tentar nos enxergar como bloco. Às vezes vejo alguns jornais colocarem a questão como simples jogatina ou troca de cargos, mas não é isso. A questão gira em torno de termos uma mesa plural, onde possamos nos ver representados. Quando falamos disso, não queremos que o bloco inteiro esteja na mesa, até porque existem outros partidos e colegas, mas buscamos uma composição equilibrada e justa para a Casa”.

Além disso, o vereador enfatizou que as decisões do grupo estão sendo tomadas em diálogo com os partidos e lideranças:

“Estamos ouvindo os nossos partidos, porque não podemos tomar decisões à revelia. É importante considerar as orientações das lideranças partidárias para construir uma posição oficial”.

As articulações estão avançadas, especialmente com o vereador Joabe Lira (UB), que se reuniu com o bloquinho ao lado de representantes do governo municipal, e também com a vereadora Elzinha Mendonça (PP).

O grupo, apelidado de “bloquinho”, inicialmente desacreditado por muitos, surpreendeu ao consolidar sua união. Os quatro vereadores já elaboraram um documento formalizando o bloco juridicamente, que será apresentado na primeira sessão, no dia da posse. Segundo um dos integrantes, o documento foi submetido a análise jurídica e atende a todas as exigências de estatuto e resolução da Casa.

Com isso, o bloquinho se prepara para oficializar sua existência e promete ser um ator relevante na definição dos rumos da nova mesa diretora da Câmara.

RÉVEILLON DESANIMADO

O clima pelas ruas de Rio Branco é de desânimo em relação aos eventos de réveillon promovidos pelos grandes organizadores. O principal motivo é o preço exorbitante cobrado pelos ingressos, aliado à falta de atrativos que justifiquem o investimento. Diante disso, muitos estão optando por alternativas mais acessíveis e agradáveis: alguns preferem o réveillon promovido pelo governo, que contará com a tradicional queima de fogos, enquanto outros escolhem reunir amigos e familiares em casa para celebrar a virada de ano. A percepção geral é que os eventos particulares deixam a desejar, oferecendo uma experiência que não corresponde ao valor exigido, o que tem afastado o público.

INAUGURADO!

Finalmente, será inaugurado o tão aguardado elevado da Avenida Dias Martins, que recebeu o nome de Beth Bocalom, ex-esposa do prefeito Tião Bocalom (PL). A cerimônia de inauguração está marcada para esta segunda-feira (30).

LOTOU!

Após o sucesso do bingão de Natal em Sena Madureira, o deputado estadual Pablo Bregense (PSD) levou sua festa para Plácido de Castro. No último sábado (28), o evento reuniu mais de 4 mil pessoas na Praça do Seringueiro, oferecendo cachorro-quente e refrigerante à vontade, além da distribuição de mais de mil brinquedos para a alegria das crianças. A ação reforça a popularidade do parlamentar e seu estilo de política próxima à comunidade, especialmente neste período de festas.

SE PROJETANDO

O vereador eleito Eber Machado (MDB) ainda nem tomou posse, mas já deixou claro a que veio. Ativo nas redes sociais, ele tem se posicionado sobre temas polêmicos e anunciou, nesta segunda-feira (30), que doará metade de seu salário mensal durante todo o mandato. A decisão foi divulgada após o parlamentar criticar os aumentos salariais concedidos ao prefeito e aos secretários municipais, além de responder a questionamentos sobre os valores recebidos pelos vereadores da capital. Eber afirmou que a escolha das instituições beneficiadas será feita por meio de enquetes nas redes sociais.

DE OLHO EM 2026

Eber Machado (MDB), ex-deputado estadual, iniciou com o pé direito a estratégia de reposicionar seu nome na mídia. Com quase um ano pela frente para se preparar para as eleições de 2026, ele já demonstra articulação e foco em disputar uma vaga para retornar à Aleac, apostando em sua experiência e presença ativa no cenário político.

DUELO NO ALTO ACRE

Já não é segredo para ninguém que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PP), está se preparando para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026. A estratégia inclui uma dobradinha com seu irmão, o deputado estadual Tadeu Hassem (REP), reforçando a força política da família na região. No entanto, o Alto Acre promete ser palco de uma disputa acirrada, já que a ex-prefeita de Brasiléia, Leila Galvão (MDB), também pretende buscar espaço na política federal. Atualmente no MDB, Leila articula uma dobradinha com o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), e rumores indicam que ela estaria de malas prontas para migrar ao PL, sob a liderança do senador Márcio Bittar. Com isso, o embate entre as duas principais lideranças do Alto Acre parece inevitável.

DILEMA FAMILIAR

A pergunta que não quer calar: para quem Israel Milani fará campanha em 2026? Para a esposa, Fernanda Hassem (PP), ou para a mãe, Vanda Milani (PSDB)? Ambas estarão disputando o mesmo cargo.

SE MEXENDO

Nos últimos dias de seu mandato como prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (POD) compartilhou uma foto em um barzinho ao lado dos vereadores eleitos de Rio Branco, Bruno Moraes (PP) e Felipe Tchê (PP). A imagem gerou curiosidade e levantou a pergunta: o que será que está sendo articulado?

CAMINHANDO COM MAILZA

Assim foi batizado o evento realizado na manhã do último domingo (29), no Ypê, que reuniu diversas lideranças políticas e secretários de estado. A caminhada, muito comentada, foi vista como um sinal claro de que a vice-governadora Mailza Assis (PP) deu início à sua pré-campanha.