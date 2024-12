Influencer é acusada de trair o marido tetraplégico em cruzeiro e caso viraliza

A influencer Vanessa Carvalho se tornou o centro de uma polêmica nas redes sociais na última semana, após ser flagrada em um cruzeiro supostamente traindo o marido, que ficou tetraplégico devido a um acidente doméstico envolvendo uma descarga elétrica de 13 mil volts apenas um mês após a cerimônia de casamento. Conhecida por compartilhar a rotina ao lado do parceiro em suas redes sociais, Vanessa acumulava mais de 300 mil seguidores antes do episódio viralizar.

A controvérsia ganhou força com a circulação de vídeos nas redes sociais que mostravam o ocorrido, levando internautas a questionarem a postura da influenciadora. O caso repercutiu entre seguidores que acompanhavam a história de superação do casal.

Diante da repercussão, Vanessa se manifestou publicamente em suas redes sociais, explicando que o casamento já havia terminado antes da gravação dos vídeos. “Só Deus e eu ‘sabe’ de tudo o que eu passei nessa vida, nesses quase quatro anos de acidente do Alexandre”, afirmou.

Em seu depoimento, Vanessa comentou sobre as dificuldades enfrentadas durante o relacionamento e revelou receios de compartilhar o momento delicado com o público. “Eu tive medo de vir aqui contar pra vocês tudo o que tava acontecendo na minha vida, mas eu passei por muita coisa calada, aguentei e engoli muita coisa em silêncio”, disse.

Apesar do fim do casamento, ela assegurou que continuará apoiando o ex-marido, declarando: “Eu ainda vou continuar ajudando o Alexandre de todas as formas. Eu amo o Alexandre e não vou deixar de amar nunca, acredite quem quiser acreditar.”

Vanessa também rebateu as críticas sobre sua postura após a separação, destacando o comprometimento que teve com Alexandre ao longo dos anos. “Nada disso anula todos esses anos que eu cuidei do Alexandre. Eu vivi pra ele e fiz de tudo, sempre fiz dele o homem mais feliz da face dessa Terra. Se não fosse Deus e eu, não sei o que seria do Alexandre hoje.”

A influenciadora finalizou sua fala ressaltando que enfrenta julgamentos injustos e prometeu superar a situação. “Tão querendo acabar comigo, mas eu tenho certeza que vou dar a volta por cima. Eu nunca abandonaria o Alexandre, nunca!”, garantiu Vanessa.

Ludmilla bancou viagem para o casal

Em 2022, Ludmilla bancou uma viagem para as Maldivas para Vanessa e Alexandre. Na época, a cantora organizou um concurso para escolher cinco casais para ganhar a viagem com todas as despesas pagas. Os seguidores de Vanessa e Alexandre engajaram na campanha e eles conseguiram as passagens.

“As pessoas agora nos chamam de ‘casal Maldivas’. Estamos muito animados, só com medo do voo, porque nunca viajamos de avião”, disse Vanessa em entrevista para a Universa, do UOL, na ocasião.