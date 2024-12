Inspeção de rotina no Presídio Francisco de Oliveira Conde resulta em apreensão de drogas

Uma revista de rotina realizada por agentes penitenciários no Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, resultou na apreensão de cerca de 112 gramas de maconha. A ação ocorreu na cela 6 do Pavilhão P no início da noite desta sexta-feira (27).

A substância foi encontrada escondida entre os pertences de internos. Após a apreensão, o material e um detento identificado como responsável foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso foi registrado e será investigado para apurar como o entorpecente entrou na unidade prisional.

A revista faz parte de ações regulares adotadas pelas autoridades para reforçar o combate ao tráfico de drogas dentro do sistema penitenciário de Rio Branco.