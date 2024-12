Internada na UTI, Preta Gil recebe carinho de Caetano Veloso: ‘Sobrinha mais linda’

Preta Gil, de 50 anos, recebeu uma mensagem carinhosa do tio, Caetano Veloso, de 82, nesta sexta-feira (27). Por meio de um vídeo, publicado no Instagram, o cantor relembrou de momentos em que viveu com a filha de Gilberto Gil.

A filha de Gilberto Gil, que, ao lado de Caetano são considerados grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No local, Preta se recupera de uma cirurgia que realizou no dia 19 de dezembro para a retirada de tumores.

“Pretinha estou aqui pensando em você muito. Estou pensando em você todo dia, toda hora. E quero te dizer que eu e Paulinha [esposa] estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse lá na casa de Dedé naquele dia. De sua decisão de seguir”, iniciou.

O cantor continua: “Quero que você siga, porque você sabe que você é minha sobrinha preferida, a mais linda que existe. Eu adoro, quero você muito”.

“Decidi pedir para postar esse vídeo que mandei para minha amada sobrinha Preta Gil. Ela e eu somos leoninos e sabemos como é mais gostoso mostrar nossas emoções do que guardá-las”, legendou o artista.

Diagnóstico

Preta Gil revelou que estava com câncer no intestino no dia 10 de janeiro de 2023, após ter ficado seis dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro. À época, os médicos descobriram um tumor de seis centímetros no reto.

Após cirurgia em agosto, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia, que foi retirada em dezembro logo depois do procedimento de reconstrução do trato intestinal. A cantora anunciou no dia 11 daquele mês que o câncer estava em remissão após 12 meses do diagnóstico.

Porém, no dia 22 de agosto, Preta contou que teve uma recidiva do câncer e precisou voltar a fazer quimioterapia. No caso da cantora, o câncer voltou em quatro lugares diferentes.

Após a recidiva, Preta retomou a quimioterapia e, no dia 19 de novembro, ela realizou uma nova cirurgia para a retirada dos tumores cancerígenos.