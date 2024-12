Irmã de Zezé Di Camargo mostra rostinho de Clara pela 1ª vez

Luciele Camargo paparicou Clara neste domingo (29/12) e aproveitou para registar o momento com a sobrinha no Instagram. A irmã de Zezé Di Camargo mostrou o rostinho da filha do sertanejo com Graciele Lacerda pela primeira vez e relembrou de uma trollagem durante a ceia de Natal.

“Sim, ela acreditou tanto na trolagem que resolveu torná-la realidade. Assim como tudo na vida é no tempo de Deus, Clara nasceu no dia de natal, e que data linda para nascer”, declarou. Na mesa do jantar, Graciele estourou um balão de água para simular o estouro da bolsa e mobilizou a família.

Por fim, ela desejou boas-vindas ao mundo. “Que Deus te blinde de toda maldade do ser humano, que seus dias sejam iluminados e abençoados pelo senhor, que a sua vida inteira seja protegida pelo poder do Espírito Santo”, completou.