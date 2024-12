Israel lança ataques aéreos contra Iêmen e deixa 9 mortos

O exército israelense realizou uma série de ataques aéreos contra alvos Houthi no Iêmen, deixando ao menos nove mortos na cidade portuária de Hodeidah. Israel informou que as ofensivas ocorreram após os Houthis lançarem múltiplos mísseis contra o território, mas que os projéteis foram “interceptados com sucesso”.

Os bombardeios atingiram duas usinas de energia em Sanaa, além de dois portos e uma instalação de petróleo em Hodeidah. Israel declarou nesta quinta-feira (19/12) que os alvos eram usados “pelas forças Houthi”.

“Os alvos atingidos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) eram utilizados pelas forças Houthi para fins militares. Os ataques enfraquecem o regime terrorista Houthi, impedindo-o de explorar os alvos para propósitos militares e terroristas, incluindo o contrabando de armas iranianas para a região”, destacou o grupo.

O exército israelense relatou que foram conduzidos “ataques precisos contra alvos militares Houthi no Iémen, incluindo portos e infra-estruturas energéticas em Sana, que os Houthis têm utilizado de formas que contribuíram efetivamente para a ação militar”.

“Israel não hesitará em agir para se defender seus cidadãos dos ataques Houthi”, afirmou o exército.

Um oficial do grupo Houthi declarou que o grupo pretende “responder à escalada com escalada”. Muhammad Al-Bukhaiti, integrante do gabinete político dos Houthis, acusou os bombardeios americanos e israelenses contra instalações civis no Iêmen de revelarem a hipocrisia do Ocidente.

O Irã condenou as ações de Israel contra os portos e instalações de energia no Iêmen, qualificando-os como uma violação flagrante. Teerã, que apoia o grupo Houthi, reforçou sua crítica às ações israelenses na região.