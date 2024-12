A velocista acreana Jerusa Geber, de 42 anos, foi reconhecida com o Prêmio Braskem durante a 13ª edição do Prêmio Paralímpicos, realizado neste mês de dezembro pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Jerusa, medalhista de ouro nos Jogos de Paris-2024 nas provas de 100m e 200m da classe T11 (para atletas com deficiência visual), foi destacada como personalidade do ano no Movimento Paralímpico.

O Prêmio Braskem reconhece atletas que contribuíram para transformações positivas no esporte paralímpico, dentro e fora das competições. A premiação faz parte de uma parceria entre a Braskem e o CPB, que completa nove anos. O patrocínio abrange mais de quatro mil atletas de atletismo, entre alto rendimento e iniciação esportiva.

Jerusa começou sua trajetória no esporte paralímpico aos 19 anos, após perder totalmente a visão aos 18. Em 2019, tornou-se a primeira atleta cega a correr os 100m em menos de 12 segundos, com o tempo de 11s80, marca que é recorde mundial.

Em 2023, Jerusa conquistou ouros nos 100m e 200m e prata no revezamento 4x100m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, além de ouros nos 100m e 200m no Mundial de Paris e mais um ouro nos 100m e bronze nos 200m no Mundial de Kobe.

O Brasil também registrou sua melhor participação em Jogos Paralímpicos, alcançando o 5º lugar no quadro geral de medalhas em Paris-2024, com 89 pódios (25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes).