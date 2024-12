Uma jogadora de beach tennis é investigada por suspeita de dopar outras seis participantes em um campeonato amador, no sábado (7/12), em Belém, no Pará.

O caso chamou atenção após as seis vítimas passarem mal em jogos e quadras diferentes. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma mulher colocando uma substância em uma garrafa. Veja:

As participantes que teriam ingerido a substância se sentiram mal e afirmaram que ficaram com a visão embaçada. A Polícia Civil foi até o local e investiga a motivação do caso. O conteúdo encontrado nas garrafas passará por perícia e o resultado deve sair em 10 dias.