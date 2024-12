Jorge e Mateus, Sandy e mais: relembre artistas que anunciaram pausa na carreira

Os cantores Jorge e Mateus anunciaram na última segunda-feira (9) que farão uma pausa nos shows após finalizar sua próxima turnê — ação que está se tornando cada vez mais comum no universo da música.

Além dos sertanejos, outros artistas fizeram pausas em suas carreiras tanto para cuidar da saúde mental, quanto para descansar após muitos anos na estrada. Veja alguns músicos que tiraram um tempo dos palcos.

Zé Neto & Cristiano

A agenda de shows da dupla foi interrompida no final de agosto de 2024 para que a primeira voz fizesse um tratamento contra depressão e síndrome do pânico.

A previsão inicial era de que o afastamento dos cantores seria de 90 dias, mas durou 113. Eles anunciaram o retorno aos palcos para o início de dezembro e confirmaram as datas das apresentações de 2025.

Entretanto, a partir do retorno, reduzirão a rotina de shows — a partir de janeiro, os músicos farão 12 apresentações por mês na tentativa de garantir mais qualidade de vida. Anteriormente, eles chegavam a fazer, em média, 30 shows por mês.

Sandy

A cantora fez o último show antes do início do hiato em sua carreira em junho de 2024, quando, em meio a lágrimas, disse: “Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser fã meu. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí.”

Ela não deu previsão de seu retorno aos palcos, mas anunciou uma exceção em sua pausa para assumir um programa no Multishow — uma série musical que irá misturar músicas e boas histórias, de acordo com ela.

Wesley Safadão

Safadão fez pausa na agenda de shows por “problemas de saúde”. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o afastamento se deu em decorrência de crises de ansiedade muito fortes.

Durante um show na cidade de Natal (RN) alguns dias antes do anúncio da interrupção das apresentações, Wesley disse que não estava bem ultimamente, e que já estava há dois ou três dias sem dormir direito.

Após seu retorno, ele usou suas redes sociais para contar que fará uma drástica diminuição em sua agenda de shows. “Vou sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano”, disse Safadão.

Lucas Lucco

Em dezembro de 2023, o cantor pegou os fãs de surpresa ao anunciar uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. Por meio de um comunicado, ele revelou que sofre de TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) e que a intensidade das crises tinha aumentado.

Antes disso, o cantor já havia se pronunciado para atualizar os seguidores sobre seu estado emocional.

À CNN, Lucas Lucco falou que o caso com uma franquia de academias foi um dos motivos para a piora de sua saúde mental. Ele contou que ficou “quase três meses na cama”.

Até o momento, o cantor ainda não retornou aos palcos.

Linn da Quebrada

A cantora decidiu fazer uma pausa em sua carreira para tratar uma depressão e anunciou a decisão para seus fãs através de um comunicado feito nas redes sociais por sua equipe.

“Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada”, afirmou o comunicado.

Depois disso, a ex-BBB fez uma aparição dizendo que estava internada e defendeu que falar sobre depressão não deveria ser um tabu na sociedade. Em setembro, ela anunciou sua alta, mas não deu previsão sobre o retorno para carreira artística.