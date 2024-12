Jovem de 24 anos é baleado no meio da rua após sair da casa da própria mãe, em Rio Branco

O jovem Wendel Andrade de Oliveira, 24 anos, foi ferido com um tiro na madrugada desta quarta-feira (11), enquanto caminhava pela rua Boa União, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele é morador do bairro João Paulo II e foi até a casa da mãe, localizada no bairro Bahia Nova, buscar uma roupa. No retorno, Wendel ouviu passos próximos a ele e, de dentro de um quintal, uma pessoa realizou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo o braço direito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu em direção ao bairro Boa União.

Populares ajudaram Wendel e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico. Os socorristas prestaram atendimento e encaminharam a vítima, em estado de saúde estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, realizaram rondas ostensivas, mas não tiveram êxito em prender o autor do crime.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram no local para coletar as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).