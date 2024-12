Linha de Transmissão que liga Rio Branco a municípios do interior do Acre entra em operação

A Linha de Transmissão (LT) que liga Rio Branco (AC) aos municípios de Feijó (AC) e Cruzeiro do Sul (AC) entrou em operação nesta segunda-feira (16), como parte do programa Energias da Amazônia, instituído pelo Decreto n° 11.648/2023, pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O programa tem como principal objetivo reduzir a dependência de geração de energia a partir de óleo diesel na região amazônica, promovendo maior eficiência e sustentabilidade no abastecimento energético.

Segundo o governo federal, nos últimos dias, testes na LT foram realizados para avaliar a integridade e confiabilidade, que permitiu a conexão de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa integração representa um marco para o Estado, em especial para a cidade, que passará a contar com maior segurança elétrica e uma solução mais limpa e econômica.

“Este é um exemplo claro de como o trabalho integrado e o alinhamento de objetivos podem trazer resultados positivos para a população. A liberação desta linha de transmissão é uma vitória para o Acre e para todas as brasileiras e brasileiros, que passam a ter um custo a menos com a medida”, declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A construção das torres da linha de transmissão foi realizada com as devidas autorizações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O traçado atravessa terras indígenas, o que foi necessário para otimizar o percurso e reduzir a extensão da linha.