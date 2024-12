Lívia Andrade reclama do preço do peru, é criticada e reage: “Noção”

Lívia Andrade usou as redes sociais para reclamar do preço do Peru, ave bastante consumida nas ceias de Natal, e foi criticada por se queixar, já que é rica. Sem perder tempo, a apresentadora reagiu e soltou o verbo.

“Ter dinheiro e ganhar bem não significa que eu não tenha noção e não me preocupe com a situação. Como o meu dinheiro é fruto do meu trabalho, tenho noção do quanto vale cada centavo”, disparou ela, ao compartilhar o print de uma das mensagens que recebeu.

Lívia Andrade e Patricia Abravanel trocam alfinetadas

A saída de Eliana do SBT para a TV Globo, no fim de junho, rendeu muitas alfinetadas até o início do mês seguinte. Na ocasião, outra ex-integrante do Programa Silvio Santos se envolveu na treta. Lívia Andrade e Patricia Abravanel resolveram trocar alfinetadas nas redes sociais, dias depois do anúncio do encerramento do contrato.

O auê todo começou quando Lívia Andrade publicou em seus perfis uma foto ao lado de Eliana, que esteve na final do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e mandou uma indireta para a filha de Silvio Santos.

“Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!”, começou Lívia, antes de completar:

“Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! 😉 Brilhaaaaaaaaaaaaaa…”, desejou, mandando a indireta.

Pouco tempo depois, sem citar o nome da ex-funcionária, Patricia rebateu: “Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”, afirmou ela.

Lívia Andrade, que limitou os comentários no Instagram, foi bastante criticada em seu post, inclusive no Twitter: “Qual o problema de nascer herdeira???”, questionou uma. “Lívia o que puder cuspir na SBT, tá cuspindo né? Cuidado, foi o prato que você comeu por tempos”, aconselhou outra. “Mal agradecida e, além disso, não esqueça que a prateada costuma descartar fácil as pessoas. O comando da sua antiga casa está nas mãos das herdeiras. Pra quem cresceu lá no SBT e ganhou a graça da Globo não deveria ser cruel no comentário ridículo”, disparou um terceiro. “Antes herdeira talentosa, do que marionete num programa, se toca”, detonou mais uma.

Já os fãs de Patricia sentiram a indireta e enviaram mensagens de apoio: “Independentemente da herança, você faz por merecer. Hoje mesmo, assistindo, comentamos a excelente comunicadora que você é e como vem substituindo com maestria o legado que seu pai deixou. Brilhe ainda mais 👏👏👏”, escreveu uma. “Herdeira sim, mas sem precisar casar com velho rico. 👏👏👏👏”, debochou outra. “A real é que a Lívia faz de tudo pra chamar atenção… Ela tá apagada na TV e tenta polemizar diversas vezes pra não sumir da mídia, não liga Patricia 👏😍”, publicou um terceiro.

Treta com o Fofocalizando

A notícia de que Lívia Andrade passou por uma cirurgia na região íntima virou assunto na mesma semana da treta com a herdeira do SBT, após ela dar detalhes de sua recuperação. Mas além da repercussão do caso, a forma como o Fofocalizando abordou o assunto incomodou a apresentadora, que já fez parte do elenco da atração do SBT.

No fim de junho, ela soltou o verbo no Twitter contra a forma que os integrantes do programa falaram dela e rebateu as declarações de que ela teria feito o procedimento como forma de melhorar o órgão genital esteticamente.

“Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa, que hoje não tem um pingo de consideração, o que esperar, né?”, questionou ela.

Em seguida, ela falou sobre as perdas da emissora: “É, Sisi [apelido pelo qual chama Silvio Santos], você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido. Além da audiência, perderam também o respeito”, disparou, antes de completar:

“Usaram o meu nome, imagem, e um problema de saúde como ‘cirurgia íntima’! Mulheres sofrem diariamente e morrem por falta de informação e cuidados. Vocês deveriam usar isso como um alerta, não tentar alavancar a audiência com mentiras”, queixou-se.

Logo depois, Lívia Andrade contou o motivo de estar preocupada com a cirurgia: “Eu perdi um pai para o câncer, meu avô, vários familiares passam por tratamento hoje! E é por esse motivo que me cuido tanto, vivo fazendo exames e uso minhas redes sociais para incentivar as mulheres e homens para que façam seus exames e marquem consultas com seus médicos!”, declarou.

Ela aproveitou para mandar um recado para Gaby Cabrini, uma das apresentadoras do Fofocalizando: “Ô, Cabrini, harmonização é o que você fez na sua cara! O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês, como jornalistas, deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético”, detonou.

E continuou seu desabafo: “Tô com tempo hoje, viu… Nós sempre interagimos muito por aqui, eu fazia o programa com vocês! E é justamente por isso que não vou permitir que sejam enganados com minha imagem num lugar onde fomos passamos tanto tempo juntos numa relação de respeito!”, garantiu.

Na sequência, a apresentadora contou sobre a abordagens de outros veículos: “Tem 1 mês que fiz minha cirurgia. Minha mãe estava super preocupada pelo histórico familiar de câncer, esperamos o resultado da biopsia e graças a Deus era só um pólipo. Foram perguntar pra ela se injetei coisas na 🐸. Engraçado se não fosse sério né? Saúde é coisa séria!!!”, disse ela.

E finalizou: “Simplesmente não vou permitir que usem a minha imagem para enganar as pessoas. Banalizar algo tão sério e delicado! Nenhum médico presente pra falar com propriedade sobre o assunto. Mulheres morrem por falta de informação e cuidados médicos!”, concluiu.