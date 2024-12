Lucas Lucco mostra demais durante live em banho e se arrepende: ‘Já tá no mundo’

O cantor Lucas Lucco fez uma live no TikTok enquanto tomava banho na terça-feira (17) e, sem querer, deixou aparecer seu pênis na gravação. Sem saber que havia mostrado demais, o artista deixou o vídeo salvo em seu perfil e só apagou horas depois.

De noite, o cantor postou um vídeo explicando a situação e disse que ficou em reunião durante a tarde, sem acesso ao celular. Apenas quando chegou em casa, avisaram que o irmão dele estava o procurando, tentando alertar que o nude havia vazado.

“Me falara: seu irmão te ligou e disse que vazou [você] pelado’. Eu falei: ‘Pelado? Como assim? Deixa eu ver’. Eles não falaram que tinha aparecido o ‘Sebastião”, comentou.

Na live, Lucas Lucco conversava com os fãs enquanto tomava banho, mostrando apenas do quadril para cima. No entanto, quando se afastou para pegar o shampoo, seu pênis apareceu.

“Eu afastei para pegar o shampoo e apareceu o ‘bastardo”, brincou. Assim que percebeu o que tinha acontecido, o cantor apagou o vídeo do perfil, mas ciente que as imagens já estavam circulando na internet.

“O que adianta apagar? Gente, a minha r* já está no mundo. Apaguei, mas o que adianta? Todo mundo já viu. Doideira. Foi mal”, completou o cantor.

Veja o pronunciamento de Lucas Lucco:

