Representantes do governo do Acre, da Prefeitura de Rio Branco e da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa) se reuniram nesta sexta-feira (27), na sede da Acisa, para planejar o esquema de segurança do Réveillon da Família. O evento será realizado na próxima terça-feira (31), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, a partir das 20h.

A celebração, organizada em parceria entre entes públicos e privados, espera receber aproximadamente 20 mil pessoas e contará com atrações musicais, como Wanderley Andrade e Léo Magalhães.

De acordo com o coronel Gaia, secretário de Justiça e Segurança Pública, mais de 200 agentes de segurança pública atuarão durante o evento, dentro e ao redor do local. Adicionalmente, 120 seguranças privados farão o controle de acesso, e 17 câmeras de videomonitoramento serão instaladas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A praça de alimentação ficará fora da área cercada. A entrada de crianças e adolescentes será permitida apenas com acompanhantes responsáveis e mediante apresentação de documento de identificação.

O evento terá dois palcos: o Palco Alternativo abrirá a programação às 20h com Trio Furacão, seguido por Ivan de Carvalho, Mugs 2 e Sandra Melo. No Palco Principal, a virada do ano será marcada por um show pirotécnico de 10 minutos, sem estampidos, à meia-noite, seguido pelas apresentações de Léo Magalhães, Wanderley Andrade e Álamo Kário, que encerrará o evento às 3h30.

Itens como objetos cortantes, geleiras, garrafas de vidro, isopores, cadeiras de praia ou plástico, capacetes e a presença de menores desacompanhados serão proibidos no local.