Mais um! Neymar e Bruna Biancardi estão grávidos do segundo filho

É oficial! Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão a espera do segundo filho juntos. A informação foi confirmada pelo portal LeoDias nesta quarta-feira (25/12).

Em novembro, esta coluna já havia revelado, com exclusividade, que na casa do craque, a “brincadeira” era só essa: “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”.

Segundo LeoDias, o casal está realizando um chá revelação para familiares em clima natalino em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com direito a uma decoração verde e vermelha, incluindo ursos gigantescos, piano e muitas luzes.

Até o fechamento desta nota, Neymar e Bruna Biancardi ainda não haviam se pronunciado sobre a nova gravidez.

Vale lembrar que além de Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de sua relação com Carol Dantas, e de Helena, de 5 meses, do breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.