Matrículas de 2025 na rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul iniciam segunda-feira

O processo de matrículas para a rede estadual de ensino de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre para as aulas em 2025, começam na próxima segunda-feira (9) e devem ser feitos até o dia 20.

A iniciativa será realizada em formato on-line, como destacou o coordenador interino da Secretaria Estadual de Educação do município, Aderlan Gomes.

O período é para alunos que não fazem parte da rede estadual, como estudantes vindos de escolas municipais ou de outras cidades. Já os outros estudantes que foram matriculados nas instituições anteriormente terão suas matrículas confirmadas automaticamente.

Apesar do processo ser online nas escolas urbanas, ele continuará presencial nas escolas da zona rural, respeitando as particularidades locais.

Para a confirmação das matrículas é necessário ter em posse:

– CPF e RG do aluno e do responsável;

– Número de Identificação Social (NIS);

– Histórico escolar ou declaração de conclusão da etapa anterior;

– Cartão de vacinação atualizado, com declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

As escolas municipais e estaduais enviarão listas com os nomes dos estudantes que progredirão para uma nova etapa de ensino, priorizando a proximidade entre a residência do aluno e a instituição. No caso de transferência por mudança de localidade, o pedido deverá ser realizado pela plataforma SIMAED entre 9 e 20 de dezembro.

De acordo com o secretário, os os pais devem procurar as instituições de ensino para verificar a escola destinada ao aluno e confirmar as matrículas dentro do prazo. Além de que, em casos de mudança de escola, os responsáveis devem se manifestar antecipadamente, pois há risco de o estudante ficar sem vaga em outra instituição.

Veja prazos informados pela Secretaria:

– 9 a 20 de dezembro: Matrículas on-line para novos alunos e transferências;

– 9 a 14 de janeiro de 2025: Envio das listas de alunos para progressão de etapa;

– 16 a 20 de janeiro de 2025: Período para confirmação da matrícula;

– 22 de janeiro de 2025 em diante: Confirmação das matrículas solicitadas on-line.