Uma acreana que trabalhava pelo programa Mais Médicos morreu no Rio de Janeiro, na cidade de São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (3). A mulher deixa uma filha.

Orébia Sampaio tinha 42 anos e havia se formado recentemente no curso de Medicina. A prefeitura de Brasiléia, cidade de origem da médica, lamentou a perda e prestou as devidas condolências para a família e amigos.

Em nota publicada pela prefeita, Fernanda Hassem, e o vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, afirma que a médica não serão esquecida.

“Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilumine nossos pensamentos”, disse a nota.

