Médica brasileira de 24 anos morre em incêndio em hotel na Tailândia

A médica Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, morreu, neste domingo (29/12), durante um incêndio em um hotel em Bangkok, capital da Tailândia. Natural de Alagoas, a profissional de saúde estava de férias com o noivo, que escapou da tragédia ao pular a janela do local, e voltaria para o Brasil entre domingo e segunda.

A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL).

Carolina e o estudante de medicina Fernando Ressureição, de 26 anos, com quem ela tinha noivado uma semana antes do ocorrido, estavam no The Ember Hotel, onde um incêndio na noite do último domingo — horário local — matou três turistas estrangeiros de acordo com o portal tailandês KhaosodEnglish. O UOL diz que Fernando conseguiu escapar do fogo pulando a janela de um dos quartos do hotel e teve uma fratura na perna.



No Instagram, a médica alagoana havia publicado fotos do pedido de noivado e de outros momentos da viagem pela Ásia. Na última publicação, de 3 dias atrás, ela escreveu, na legenda: “Minutos antes do acontecimento da viagem”. Nos comentários, amigos se despedem. Nos stories, Carolina havia compartilhado a última refeição na Tailândia: “Até a próxima”.

Também na rede social, o Sindicato dos Médicos de Alagoas comunicou o falecimento da profissional. De acordo com a publicação, Carolina, “filha da médica palmeirense Lara Daniela Canales e neta da Dra. Helenilda Canales”, foi “vítima de inalação de fumaça”.



De acordo com o KhaosodEnglish, das três vítimas do incêndio do Ember Hotel, uma foi declarada morta na hora e as outras duas morreram no hospital. Não se sabe qual foi o caso da brasileira. Outro turista continua hospitalizado.