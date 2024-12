Médica brasileira morta em incêndio na Tailândia ficou noiva dias antes

Vítima de um incêndio no hotel onde estava hospedada, na Tailândia, a médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, foi pedida em casamento menos de uma semana antes da tragédia, ocorrida no The Ember Hotel, localizado em Bangkok. Carolina também estava a menos de um mês do aniversário de 25 anos, no fim de janeiro.

A médica viajou para a Tailândia com o noivo, Fernando Resurreição, que sobreviveu ao incêndio, e voltaria ao Brasil nesta segunda-feira, segundo a imprensa local. Além dela, duas pessoas também morreram. Outras duas estão gravemente feridas.

Em relato à imprensa tailandesa, o noivo disse que chegou a tentar fugir do local do hotel com Carolina. O volume de fumaça, no entanto, dificultou a visão e fez com que os dois se separassem. Quando a equipe de resgate conseguiu acessar o local, a alagoana já foi encontrada morta.

O fogo começou por volta das 21h (horário local) — manhã de domingo, no Brasil. Entre as hipóteses sobre a origem do incêndio, segundo o site tailandês CH7, está um curto-circuito ou acidente com cigarro.

Nas últimas semanas, Carolina usou as redes sociais para compartilhar momentos da viagem ao lado do companheiro. Em sua última publicação, horas antes do incêndio, publicou a foto de um prato regional e escreveu: “O último Pad Thai. Até a próxima”.