Mega da Virada 2024: Saiba suas chances e os maiores prêmios da história

A Mega da Virada 2024 promete um prêmio histórico estimado em R$ 600 milhões, mantendo a tradição que atrai milhões de brasileiros todos os anos. Mas quais são as reais chances de ganhar e como funcionam as maiores premiações anteriores?

As chances de ganhar na Mega da Virada

Com uma aposta simples de 6 números, as chances de acertar a sequência milionária são de 1 em 50.063.860, ou cerca de 0,000002%. Aumentar o número de dezenas no bilhete melhora as probabilidades, mas os custos também crescem significativamente:

7 números: 1 em 7.151.980 (R$ 35,00)

10 números: 1 em 238.399 (R$ 2.100,00)

15 números: 1 em 10.003 (R$ 25.025,00)

Muitos apostadores optam pelos bolões, uma estratégia acessível para aumentar as chances sem gastar individualmente valores altos.

Os maiores prêmios já pagos na Mega da Virada

Nos últimos anos, os valores distribuídos cresceram expressivamente. Confira os maiores prêmios registrados:

2023: R$ 588,89 milhões – 5 ganhadores

2022: R$ 541,9 milhões – 5 ganhadores

2021: R$ 378,1 milhões – 2 ganhadores

2020: R$ 325,2 milhões – 2 ganhadores

Onde apostar e acompanhar o sorteio

As apostas podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro nas lotéricas, pelo site da CAIXA, ou no app Loterias CAIXA. O sorteio será transmitido ao vivo às 20h, pela televisão, YouTube e redes sociais da CAIXA.

Impacto social das apostas

Quase 50% da arrecadação das loterias CAIXA é destinada a projetos sociais nas áreas de saúde, educação, cultura, segurança pública e esporte.

Jogue com responsabilidade

Apostas devem ser vistas como uma forma de entretenimento, sem comprometer o orçamento pessoal ou familiar. Apenas maiores de 18 anos podem jogar.

Seja qual for sua estratégia – aposta simples, números extras ou bolão – a Mega da Virada segue sendo mais do que um sorteio: é uma chance de sonhar grande. Boa sorte! 🍀